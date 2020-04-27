شكرا لقرائتكم خبر عن "بن لادن" السعودية تعين مستشارا لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة بن لادن السعودية عن اختيار بنك الاستثمار الأميركي "HoulihanLokey" للمساعدة في جدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الشركة إن بنك الاستثمار الأميركي سيعمل على المساعدة في مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة، بحسب "العربية".

وسيعمل بنك الاستثمار أيضا على إعادة تنظيم أصول الشركة المملوكة للقطاع الخاص وتسهيل العمليات وزيادة الأنشطة بالمشاريع الرئيسية.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها إن الشركة المثقلة بالديون طلبت مقترحات مختارة من المستشارين الدوليين لإعادة هيكلة ديون المجموعة بأسرها.

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وكشفت مصادر مصرفية في فبراير 2017 عن تلقي مجموعة بن لادن دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن منذ أكثر من عام إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.