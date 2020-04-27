شكرا لقرائتكم خبر عن "الفخارية" تؤكد التزامها بالتدابير اللازمة للحد من انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، التزامها بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين بالشركة والمساهمة بالحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات والاحترازات، فإنه يتعذر علىها حالياً تحديد الأثر المالي والتشغيلي لتلك الأزمة.

مؤكدة التزامها بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات المالية والإدارية والفنية التي تضمن حماية الشركة والتخفيف من آثار الأزمة.

وأشارت إلى أنها تسعى للاستفادة من المبادرات والقرارات السامية التي تبنتها وقدمتها حكومة المملكة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على شركات القطاع الخاص.

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ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستُعلن أي تطور جوهري في حينه.

يشار إلى أن الشركة أعلنت مؤخراً، عن تمديد توقيع اتفاقية الشراء مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية إضافة إلى التحسن في مجمل الربح والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.