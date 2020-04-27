انخفاض أرباح الشركات الصناعية بالصين 34.9% على أساس سنوى فى مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت في مارس 34.9 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).
يأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3 بالمئة في شهري يناير وفبراير، وهو أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل.
وفي الفترة من يناير إلى مارس، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 36.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 781.45 مليار يوان.
وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.4 بالمئة على أساس سنوي بنهاية مارس، مقارنة مع زيادة بنسبة 5.3 بالمئة في نهاية فبراير.
وتغطي بيانات الشركات الصناعية الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون يوان من عملياتها الأساسية.
ويعكس انخفاض الأرباح الضغط المستمر على قطاع التصنيع الصيني، الذي تضرر بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا وانكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى في نحو 30 عاما في الربع الأول.
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