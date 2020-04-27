شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح الشركات الصناعية بالصين 34.9% على أساس سنوى فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت في مارس 34.9 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).

يأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3 بالمئة في شهري يناير وفبراير، وهو أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل.