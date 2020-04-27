شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق لاختلال التوازن بين العرض والطلب، والتوقعات بقيام منتجي النفط عالمياً بالتوسع في خفيض الإنتاج بسبب تداعيات تفشي فروس كورونا والتي أدت لتجميد الاستهلاك مع الإغلاق العالمي.

وفي تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 10.72% لتتداول عند مستويات 15.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 16.84$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 16.94$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 3.76% لتتداول عند 20.77$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 21.55$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 21.44$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى 99.93 مقارنة بالافتتاحية عند 100.23، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 100.38.

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هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية صدور تقرير شركة بيكر هيوز والذي أوضح تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 60 منصة لإجمالي 378 منصة، لتعكس سادس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 310 منصة منذ 13 من آذار/مارس، ما يعكس تراجع عمل منصات الحفر والتنقيب على النفط في الولايات المتحدة بقرابة النصف في نحو شهر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب وزير الموارد البترولية في أنجولا عن رغبة بلاده في التوسع في خفض الإنتاج النفطي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اتفاق أوبك بلس الذي تم التوصل إليه مؤخراً والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً مع مطلع أيار/مايو المقبل، لن يكون كافياً لإعادة التوازن للأسواق مجدداً، ومضيفاً أنه في ظل الافتقار لطاقة التخزين يعد المضي قدماً في الإنتاج غير مبرر.

ويذكر أنه في سابقة أولى من نوعها حدثت مطلع الأسبوع الماضي، انهارت عقود أيار/مايو لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل وسط توجه المتعاملين لبيعها بالسلب وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه وذلك بهدف التخلص منه وتفادي تكاليف التخزين لاحقاً وبالأخص مع اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة إلى ذروتها.

ونود الإشارة، لكون قرابة ثلثي الطلب العالمي على النفط قائم على وقود السيارات والشحنات بالإضافة لوقود الطائرات وخلافه من وسائل النقل، وقد أدى الإغلاق العالمي بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في مدينة وهان الصينية مع نهاية 2019 والذي تفشي لاحقاً عالمياً في تراجع الاستهلاك النفط، مع تجميد الحركة عالمياً بالتزامن مع اتساع المعروض النفطي بسبب حرب الأسعار الأخيرة بين موسكو والرياض قبل توصلهم لاتفاق أوبك بلس.