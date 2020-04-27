شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع التطلع لاعتماد المصارف المركزية للمزيد من التحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين على أعتاب قرارات وتوجهات صناعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان في وقت لاحق اليوم وذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل في واشنطون وصولاً إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم، وسط التوقعات باعتماد المصارف المركزية العالمية الكبرى للمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا والذي أدى لإغلاق عالمي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.10% ليربح 15.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,436.86، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.16% ليربح هو الأخر 416.87 نقطة ويصل إلى المستوى 19,678.87.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.09% ليربح 41.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,838.19، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.69% ليربح هو الأخر 19.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,827.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.56% ليربح 372.55 نقطة ويصل إلى المستوى 24,203.88، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.61% ليربح هو الأخر 30.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,919.51، ومن ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليربح 21.48 نقطة ويصل إلى المستوى 5,264.10.