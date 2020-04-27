شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية: استقرار أسعار الأرز بالأسواق والطن يبدأ من 6000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار اسعار الأرز بالأسواق المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وذلك بفضل زيادة المعروض فى السوق ومن خلال سياسات الدولة باستيراد كميات تكفى لطلبات السوق.

وقال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية إن السوق المصرى به كميات وفيرة من الأرز تلبى احتياجات السوق، موضحا ان الأرز هو أحد السلع الأكثر طلبا خلال شهر رمضان ولذلك دواما ما كانت تشهد أسعار الأرز ارتفاعا فى هذا الموسم الا انه مع زيادة المعروض بالسوق شهدت الأسعار استقرار مع بداية الشهر حيث تم استيراد كميات منذ بداية العام لتغطية احتياجات السوق المحلى باصناف من الأرز الشبيه بالانتاج المصرى .

وأضاف فرج فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار الأرز بالسوق تتراوح بين 6000- 9500 جنيه للطن بالنسبة الأرز السايب، موضحا ان السعر للمستهلك يتراوح بين 8-12 جنيها للكيلو وهى اسعار مناسبة خاصة وانه منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر فيروس كورونا شهد الأرز زيادة فى الطلب نظرا لرغبة البعض فى التخزين وهو ما تسبب فى زيادة الأسعار بنسبة بسيطة ولكن الأسعار شهدت استقرارا قبل شهر رمضان وحتى يومنا هذا لجميع أصناف الأرز.