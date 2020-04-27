شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية مع نهاية يوم الجمعة الماضية، حيث اقترب من مستوى 1.0840، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.0840 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو 1.0966 كهدف إيجابي أول.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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