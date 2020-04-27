شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعلم الكثير من مالكى السيارات انه يوجد فرق بين التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات ويتساءلون عن جدوى ما يسددونه من رسوم خاصة بالتأمين عند عمل التراخيص تحت مسمى "الإجبارى".

التأمين الإجبارى على السيارات والذى تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين، تم إقراره لصالح المشاة، حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.

ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.

أما التأمين التكميلى على السيارات عبارة عن تغطية تامينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التامين وتعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته ويجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى .

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ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما.

ومن ضمن التغطيات التى توفرها وثيقة التأمين للسيارات التكميلى تغطية (المسئولية المدنية) والمقصود بها أى تلف مادى يقع لأى شخص غير المؤمن له نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها أثناء قيادته للسيارة ويتسبب فى تلفيات مادية مثل تلف عامود كهربائى على الطريق أو جزء من كوبرى أو واجهات محلات أو سيارة الغير وخلافه تكون شركة التأمين ملزمة بدفع تكلفة إصلاح هذا الشىء أو أكثر من شيء فى الحادث الواحد فى حدود مبلغ (عشرة آلاف جنيهاً) ويمكن للمؤمن له أن يحصل على تغطية أكبر من (عشرة ألاف جنيهاً) مقابل قسط إضافى يدفعه إلى شركة التأمين.

ويكون التأمين التكميلى على السيارات باسم العميل الثابت اسمه فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد "، ومعنى ذلك أنه فى حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئى او تعويض كلى وفى بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلى للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلى او التعويضات الجسيمة باسم البنك.

ولكى تتم عملية اصدار الوثيقة بشكل سليم لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة ففى حال السيارات (الزيرو) يتم التأمين بموجب خطاب الافراج الصادر باسم التوكيل والذى يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفى حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة او عقد البيع الموثق فى الشهر العقارى باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقارى.