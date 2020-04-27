شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 0.9730، والذي يشكّل أرضية دعم بعد اختراقه مسبقاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، إلى جانب وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 0.9800 وتمتد إلى 0.9900، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.9730 و0.9700 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9680 والمقاومة 0.9820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد