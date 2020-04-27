شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر دون المقاومة – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 0.6407 ولا يزال دونه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.6236، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.6097 كمحطة سلبية تالية.

بالمقابل، اختراق 0.6407 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.6500 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط