الاقتصاد

سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك – تحليل - 27-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات ضيقة النطاق مؤخراً، مستقراً حول المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، معتمدين على الثبات فوق مستوى 20.76، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 23.74 وتمتد إلى 26.15.

 

يجب الانتباه إلى أن كسر 20.76 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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