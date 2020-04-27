شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض طفيف ليهاجم مستوى 16.65، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوقه من جديد ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 19.05 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن تأكيد كسر 16.65 بالثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مستوى 14.25 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 19.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد