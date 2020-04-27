شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق مؤخراً، محافظاً على استقراره فوق مستوى 15.08، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد