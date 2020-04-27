الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 27-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول 1725.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1747.43 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1780.00.
وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1635.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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