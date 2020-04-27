شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع بعد اختبار الدعم المحوري 1.4015، ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1.4264.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للجلسات القادمة، مع التذكير بأن الثبات فوق 1.4015 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد