شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على استقراره دون مستوى 107.68، ليبقى الضغط السلبي قائماً، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الاندفاع نحو 106.44 الذي يمثّل هدفنا التالي.

نذكر بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 107.68 و108.25، حيث إن اختراق هذه المستويات سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف زيارة مستوى 109.22 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط