شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون 1.2400، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1.2304 لتأكيد الاندفاع نحو 1.2093 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يواصل فقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق 1.2400 سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.2515 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط