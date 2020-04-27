شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 5074 نقطة، في ظل استمرار تراجع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية تشير الى ان المؤشر قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,049 وبين مستوى المقاومة هو 5,117 نقطة
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