شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة مرتفعا -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث اغلق عند مستوى 8513 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر اعادة اختبار مستوى المقاومة 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,477 وبين مستوى المقاومة هو 8,560 نقطة