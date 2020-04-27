شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوداً في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع المؤشر مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 3.54% بما يعادل 233.77 نقطة، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لهذا نحن مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,600.00 ومستوى المقاومة 7,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 194 عدد أسهم الشركات الخاسرة 1 عدد أسهم الشركات الثابتة 0 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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