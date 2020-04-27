شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع والاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 281 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 270 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يحافظ السهم على اتجاهه الصاعد على المدى القصير للوصول لمستوى المقاومة 310 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 270 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 277.0 بينما مستوى المقاومة هو 283.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد