شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 171 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 168 بينما مستوى المقاومة هو 173 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط