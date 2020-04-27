شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني تحت الضغوط البيعية، حيث تراجع امس الأحد ليغلق عند مستوى 41 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى له خلال الجلسة، وذلك بعدما لامس الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، مما نتوقع معه المزيد من الضغوط والتي قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 38 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38 بينما مستوى المقاومة هو 44 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط