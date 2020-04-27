شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 29 فلس،لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات اقل قد تصل الى 20 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27 بينما مستوى المقاومة هو 29.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط