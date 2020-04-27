شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال تداولات امس الاحد، حيث تراجع ليغلق عند مستوى 10٫80 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 12 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم 9 فلس كمستوى أول ثم 5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.5 بينما مستوى المقاومة هو 11.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط