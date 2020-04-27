شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل تداولاته مرتفعا عند 609 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 600 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 570 فلس كمستوى أول ثم 520 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 585 بينما مستوى المقاومة هو 65 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط