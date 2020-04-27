شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫59 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 0٫61 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0٫51 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫62 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.57 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط