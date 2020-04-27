شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD)يتجازو متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه التي حققها كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال الأسبوع الماضي،حيث اغلق عند مستوى 0٫411 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 0٫44 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫38 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.40 وبين مستوى المقاومة هو 0.42 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد