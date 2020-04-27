شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫578 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0٫56 ريال، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما قد يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0٫65 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.56 وبين مستوى المقاومة هو 0.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد