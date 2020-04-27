شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK)يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 3٫703 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 3٫672 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 3٫60 ريال كمستوى أول ثم 3٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫85 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.65 وبين مستوى المقاومة هو 3.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط