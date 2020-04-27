إعادة فتح «نخيل مول» و«ابن بطوطة» و«دراجون» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انضمت مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز، إلى قائمة المراكز التي تعيد فتح أبوابها في دبي، ضمن الإجراءات الجديدة وبين الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساءً.

وبعد افتتاح «جولدن مايل غاليريا»، و«نخيل بافيليون»، و«بالم فيوز»، اليوم الأحد 26 إبريل، على أن يفتتح كل من «نخيل مول»، و«ابن بطوطة مول»، و«دراجون مارت» (سوق التنين) اليوم، و«ذا بوينت» الأربعاء 29 إبريل.

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وتطبق نخيل مولز كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة وراحة العملاء والموظفين والمستأجرين فيما تستعد لإعادة فتح نخيل مول وابن بطوطة مول ودراجون مارت ووجهات أخرى في مختلف أنحاء دبي.تتضمن استراتيجية إعادة فتح مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز إجراء اختبارات كوفيد-19 لجميع موظفي خدمة العملاء، وإنشاء أنفاق للتعقيم في مراكز التسوق الكبرى، وزيادة عدد أفراد الأمن بنسبة 30%، وبرنامج تعقيم شامل يجري تنفيذه حالياً في جميع الوجهات قبل فتحها للزوار.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز، «نحن نبذل كافة الجهود استعداداً لاستقبال زوارنا مجدداً. سلامة الزوار وثقتهم أمران أساسيان، ونحن نقوم بكافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار والموظفين والمستأجرين والحفاظ على الصحة العامة بأفضل الطرق الممكنة. كما نلتزم بالتوجيهات والضوابط الحكومية في جميع مواقعنا».

تم تطبيق تدابير تعقيم صارمة في جميع الوجهات التابعة لنخيل مولز خلال الشهرين الماضيين، تشمل فترة الإغلاق، وتم تفعيلها بشكل أكبر استعداداً لإعادة فتح مراكز التسوق أمام الزوار. ويجري تعقيم واسع النطاق لجميع المواقع قبل إعادة فتحها للزوار، مع استمرار برنامج التعقيم فور معاودة العمل، بما في ذلك التعقيم في نقاط الاتصال الرئيسية كل 30 دقيقة وإجراءات التحقق من النظافة التي تقوم بها الهيئات الحكومية بصورة منتظمة.