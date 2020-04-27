شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين لا توجد بيانات الثلاثاء بدء دورة اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي 08:30 تقرير مؤشرات الاقتصادات المتقدمة 09:00 تقرير إس أند بي/كيس تشللر حول أسعار البيوت 10:00 تقرير ثقة المستهلكين الأربعاء 08:30 تقرير الناتج الإجمالي للربع الأول 10:00 تقرير مبيعات البيوت القائمة 02:00 ظهراً بيان مجلس الاحتياطي في ختام الاجتماع Advertisements 02:30 مؤتمر صحفي لجيرومي باول الخميس 08:30 تقرير الدخل الفردي والإنفاق 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 تقرير مؤشر تكاليف التوظيف 08:45 تقرير مؤشر مديري المشتريات من بنك شيكاغو الجمعة 08:30 تقرير مبيعات السيارات لشهر إبريل 09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي 10:00 تقرير الإنفاق على الإنشاءات ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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