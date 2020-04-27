«حرة عجمان»: إقبال متزايد على التجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات الصادرة عن منطقة عجمان الحرة إقبالاً متزايداً على باقة التجارة الإلكترونية التي تتميز بمقومات من خلالها يستطيع صاحب المشروع تقديم الخدمات بشكل مبتكر عبر تدشين مواقع إلكترونية أو تطبيقات تناسب بشكل أساسي عدداً من الأعمال التجارية أهمها الأغذية والمشروبات والأزياء والسيارات والتسويق والترفيه والتدريب والتطوير وغيرها من المجالات.

وشهدت منطقة عجمان الحرة إقبالا استثنائيا أيضا على باقة «المهني المستقل» خلال الأشهر الستة الماضية حيث تضاعف إصدار الرخص لهذه الفئة بواقع ثلاثة أضعاف بينما تضاعف إصدار الرخص لباقة الرواد بمعدل ست مرات وهي باقة مخصصة للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً وتستهدف طلبة الجامعات وحديثي التخرج من رواد الأعمال.

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تأتي تلك النتائج في سياق التطور والنمو الهائل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية داخل الإمارات والذي ينمو بمعدل 23 في المائة بشكل سنوي، في ظل انتشار الهواتف الذكية وتغير عادات الشراء لدى المتسوقين خاصة من جيل الشباب الذين يشكلون 30 في المائة من إجمالي سكان الدولة.. ناهيك عن تسهيل المؤسسات المالية عمليات إجراء المدفوعات الرقمية وما تتمتع به من درجة أمان عالية مع الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي الذي تقوم به الدولة لتسهيل تلك التجربة وترسيخها بهدف تطوير الاقتصاد .

وعلى الصعيد العالمي فقد شهدت التجارة الإلكترونية نمواً بلغ 19 في المائة خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة ذاتها في ظل الإجراءات التي شهدتها الدول من تباعد جسدي وعمل عن بعد.. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن 85 % من القوى العاملة يباشرون أعمالهم من منازلهم.

(وام)