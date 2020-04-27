شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت مبيدات حشرية بـ193 مليون جنيه فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، حجم الواردات المصرية من المبيدات الحشرية، حيث سجلت وارداته خلال شهر يناير الماضي نحو 12 مليون و122 ألف دولار، توازي 193 مليون و952 ألف جنيه " 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت البيانات، أن الواردات المصرية من المبيدات الحشرية تراجعت بشكل طفيف مقارنة بواردات الشهر المماثل من العام الماضي 2019، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث كانت 17 مليون و158 ألف دولار " 274 مليون و528 ألف جنيه"، بتراجع بلغت قيمته 5 ملايين دولار "80 مليون جنيه".

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وسجلت الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، نحو 5 مليار و32 مليون دولار مقابل 6 مليار و52 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

وتضم قائمة الواردات التي انخفضت قيمتها نحو 9 سلع خلال شهر يناير الماضي، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها 28.9%.

وكانت الواردات المصرية من الصابون ومستحضرات التنظيف شهت تراجعا خلال يناير الماضي، حيث بلغت نحو 10 ملايين دولار، مقابل 15 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع 5 ملايين دولار.