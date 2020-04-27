شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "السيارات": المرحلة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار رغم انخفاض المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار رئيس الوزراء بفتح وحدات التراخيص أمام السيارات الجديدة أعاد التوازن للسوق مرة أخرى بعد حالة التوقف التام التى شهدها الشهر الماضى بسبب عدم تراخيص السيارات الجديده مما أدى إلى تراجع المبيعات لنسبة تزيد عن 90 ٪ من إجمالى المبيعات.

وأضاف السبع فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفترة الحالية ستشهد إقبالا فى الفترة الحالية من الفئات التى كانت متعاقدة قبل الأزمة ولم تستكمل الإجراءات بسبب أزمة كورونا و الفئات التى كانت قد باعت سيارتها قبل الأزمة ولم تتمكن من الشراء خلال فترة الإجراءات الاحترازية ولكن لن يشهد السوق إقبالا خلال تلك المرحلة نظرا لعدم اتضاح الرؤية حتى الآن.

وعن اسعار السيارات والمعرض منها أوضح السبع ان المعروض بالتأكيد سيشهد تراجعا كبيرا نظرا لانخفاض نسبة التصنيع حيث أن اغلب المصانع اما تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية و أخرى متوقفة تماما عن العمل ومع انخفاض المعروض سيكون الطلب وتكاليف النقل والشحن التى شهدت ارتفاعا خلال تلك المرحلة سيزيد من سعر السيارة، وأوضح انه يتوقع ان يتراجع الطلب بما يتوازن مع المعروض وبالتالى لن يكون هناك تأثر فى السعر حيث متوقع ان يتراجع الطلب وبالتالى ستكون الأسعار مستقرة خلال هذا العام.