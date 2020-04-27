شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 26-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-4-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه.

إيقاف تداول 43 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 43 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%. إيقاف تداول 43 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 43 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها وهم حديد عز، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، دايس للملابس الجاهزة، العربية لحليج الأقطان، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس، جى بى اوتو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بلتون المالية القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادى للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، سيدى كرير للبتروكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الأهرام للطباعة والتغليف، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الأهلى للتنمية والاستثمار، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مجموعة بورتو القابضة، العبور للاستثمار العقارى.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، أجواء للصناعات الغذائية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى.





البورصة تربح 9.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 732.5 ألف جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.5 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1595 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 12101 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 707 نقطة.

وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

كايرو ثرى إيهأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة للراغبين فى بيع أسهمهم لعرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثرى ايه للصناعات، لشراء حتى عدد 50.1 سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.61 جنيه للسهم، خلال فترة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول يوم 26 إبريل حتى نهاية جلسة تداول 7 مايو، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض. كايرو ثرى إيهأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة للراغبين فى بيع أسهمهم لعرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثرى ايه للصناعات، لشراء حتى عدد 50.1 سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.61 جنيه للسهم، خلال فترة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول يوم 26 إبريل حتى نهاية جلسة تداول 7 مايو، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة، كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول يوم 7 مايو على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد

القاهرة الوطنية اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، عقود معاوضة شراء أسهم مع شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية وأسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، 296.9 ألف سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)، وبنسبة 6.33% وذلك بالقيمة العادلة للسهم 21.23 جنيه. كما طالبت جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، والالتزام بكافة الشروط التى وردت بالإعلان.القاهرة الوطنية اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، عقود معاوضة شراء أسهم مع شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية وأسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، 296.9 ألف سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد)، وبنسبة 6.33% وذلك بالقيمة العادلة للسهم 21.23 جنيه.

كما وافقت العمومية على إبرام عقد معاوضة وشراء 887.79 ألف سهم من حصة شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية في رأسمال شركة أسيوط للتنمية الزراعية وبنسبة 22.19% بالقيمة العادلة والبالغة 7.36 جنيه للسهم، وأقرت أيضاً شراء أسهم من حصص شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بعدد 738.4 ألف سهم في رأسمال الشركة الوطنية للتجارة والتنمية وبنسبة 15.74% بالقيمة العادلة 21.23 جنيه للسهم.

وصدقت العمومية كذلك على قيام شركة القاهرة الوطنية للاستثمار بإبرام عقود معاوضة وشراء 790.53 ألف سهم من حصة شركة أسيوط الاسلامية للتجارة والتنمية في رأسمال أسيوط للتنمية الزراعية وبنسبة 19.76% وذلك بالقيمة العادلة للسهم البالغة 7.36 جنيه.