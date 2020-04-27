شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 26 -4 -2020.

إيقاف تداول 43 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 43 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%. إيقاف تداول 43 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 43 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها وهم حديد عز، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، دايس للملابس الجاهزة، العربية لحليج الأقطان، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس، جى بى اوتو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بلتون المالية القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، جنوب الوادى للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، سيدى كرير للبتروكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الأهرام للطباعة والتغليف، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الأهلى للتنمية والاستثمار، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مجموعة بورتو القابضة، العبور للاستثمار العقارى.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، أجواء للصناعات الغذائية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه. البورصة تربح 9.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر رمضان الكريم، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 732.5 ألف جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.5 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1595 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 12101 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 707 نقطة.

وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.155 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.48%

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.292 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.757 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

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- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.887 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.688 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى-باندا" بسعر إغلاق 5.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.54%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 9.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.97%

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 39 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.84%

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.635 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.57%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 30.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.54%