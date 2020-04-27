شكرا لقرائتكم خبر عن العربية المتحدة للشحن: خطة لسداد 28 مليون جنيه ديون لميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى والمردجة فى البورصة المصرية، فى بيان لها اليوم، إنها سددت 5 ملايين جنيه من مديونيتها لصالح ميناء الإسكندرية،بقرض من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى،والبالغة نحو 28 مليون جنيه على ان يتم جدولة بقية المبلغ، على دفعات شهرية من الشركة، ولا سيما ان هناك تاثر بسبب انتشار فيروس كورونا .

أضافت الشركة إنه سيتم السماح للشركة بممارسة نشاطها داخل الميناء، فور عرض الأمر على لجنة التراخيص الخاصة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لافتة انها حققت خلال فترة التسعة أشهر من العام المالى الجارى 2019-2020 نحو 8.352 مليون جنيه ايرادات، مقارنة بإيرادات بلغت 10.361 مليون جنيه العام المالى الماضى وهو ما اعتمده مجلس أدارة الشركة برئاسة الدكتور مصطفى عبد الفتاح .

وأشارت الشركة أن صافى خسارة الفترة من أول يوليو 2019، حتى نهاية مارس 2020 بلغ 22.6 مليون جنيه مقابل 18.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، لافتة أن مجلس الإدارة وافق على اعتمادالقوائم المالية لها مع استعراض تقرير لجنة المراجعة والتوصية بمناشدة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مساعدة الشركة على الحصول على ترخيصين الصب السائل والصب الجاف بالميناء لتحسين أوضاعها بجانب حصول الشركة على ارض المفروزة ضمن مشروعاتها التشغيلية.