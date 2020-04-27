شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان المركزى يحدد سعر تداول الدولار لتجار العملة عند 3200 ليرة كحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف لبنان المركزى فى بيان اليوم الأحد إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسى للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار.

ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.

يذكرأن، قال مصدر بمصرف لبنان المركزى وتلفزيون إم.تى.فى اللبنانى إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال الجمعة الماضى، وقال المصدر بالمصرف المركزي "الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق... في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم".

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