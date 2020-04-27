شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مبشرة للأسهم مع توجه النفط نحو الاستقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية انطلاقة جيدة، في مستهل جلسات الأسبوع، معززة بالتفاؤل بمرحلة صعود جديد لمؤشرات الأسواق، مع توجه النفط نحو مزيد من الاستقرار، وحزم التحفيز الحكومية، و الفتح التدريجي لمراكز التسوق على الصعيدين المحلي والعالمي.

وجاءت هذه الانطلاقة لتبني على أسبوع منصرم من الإيجابية، إذ حصد مؤشر سوق دبي المالي مكاسب جديدة، أمس الأحد، بنسبة 3.47%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 2.93%، وذلك بدعم من أسهم 45 شركة أغلقت خضراء، في مقابل تراجع أسهم 7 شركات فقط.

وقاد الارتفاع في سوق دبي «إعمار العقارية» بارتفاعه 6.12%، و«دبي الإسلامي» 4.46%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.72%، في حين تلقى سوق أبوظبي الدعم الرئيسي من «أبوظبي الأول» 3.57%، و«التجاري» 3.62%، مع ملاحظة تصدر «أبوظبي الإسلامي» التداولات مرتفعاً 3%، كما صعد «اتصالات» 1.19%، و«الدار» 3.16%. وسجلت الأسهم سيولة بلغت 458.8 مليون درهم، منها 337.3 مليون درهم في دبي، و121.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول أسهم 55 شركة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.47% إلى مستوى 1956.68 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاعي الاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2.71% مع ارتفاع «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» كما ارتفع كل من «جي إف إتش» 6.37%، و«أملاك للتمويل» 7.25%.

وارتفع قطاع العقار أكثر من 5% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» بالإضافة إلى ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.79%، و«إعمار مولز» 4.2%، و«الاتحاد العقارية» 0.32%، و«ديار» 1.39%، و«داماك» 8.58%، و«أرابتك» 9.61%.

وزاد قطاع الاستثمار 5% مع نمو «دبي للاستثمار» 4.46%، و«سوق دبي المالي» 5.82%، و«شعاع كابيتال» 10.43%. وصعد قطاع النقل 4.48% مع صعود «العربية للطيران» 5.6%.سوق أبوظبي

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 2.93% عند مستوى 4181.84 نقطة، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء القطاع الصناعي. وزاد قطاع البنوك 3.21%، معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي».

وزاد قطاع العقار 3.14% إثر ارتفاع «الدار»، في وقت زاد «رأس الخيمة العقارية» 2.88%. وصعد قطاع الاتصالات 1.19% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 4.15% مع ارتفاع «دانة غاز» 6.8%، و«طاقة» 6.35%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير. وزاد قطاع الاستثمار 11.17% مع ارتفاع «إشراق» 6.85%، و«الواحة كابيتال» 1.3%، وكذلك «العالمية القابضة» 13.55%.

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الأكثر تداولاً

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 57.3 مليون درهم، مغلقاً عند 2.6 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 37.2 مليون درهم، وأقفل عند 0.551 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 34 مليون درهم، وأغلق عند 3.51 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بلغت 68.8 مليون درهم، ليغلق عند 3.44 درهم، تلاه «الدار» بتداولات قرب 20 مليون درهم، وأقفل عند 1.63 درهم، ثم «أبوظبي التجارية بسيولة قدرها 13.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.58 درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وسجل «سلامة للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، وبالحد الأعلى المسموح به 15% ليغلق عند 0.506 درهم.وفي سوق أبوظبي، كان أكبر المرتفعين «العالمية القابضة» بنسبة 13.55% وأغلق عند 24.98 درهم.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 15.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، و13 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 15.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 13.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، ومليوني درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و220 ألف درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و 2.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«دي إكس بي»، و«جي إف إتش»، و«إعمار للتطوير»، و«أملاك»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«سوق دبي المالي»، و«منازل». هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.7 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 11.8 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 7.7 مليون درهم محصلة شراء.



