جمارك دبي تحل 61 نزاعاً حول الملكية الفكرية بـ 8.2 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعزز جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة، ووقاية المجتمع من أضرارها، ومخاطرها، عبر إحباط محاولات إدخال البضائع المقلدة إلى الأسواق المحلية، مع الحرص على القيام بدور محوري في توعية المجتمع، وتثقيفه بأهمية المحافظة على حماية حقوق الملكية الفكرية.وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به العالم سنوياً في 26 إبريل/‏ نيسان، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: تحرص جمارك دبي على تحقيق متطلبات الاستدامة، وإقامة الاقتصاد الأخضر في جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونجحت جمارك دبي، ومن خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية، في إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية لتجنب إتلافها بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة، وخلال الربع الأول من عام 2020 تمت إعادة تدوير نحو 143,7 ألف قطعة من البضائع المقلدة ل29 علامة تجارية، وبلغ عدد حالات النزاع المشتبه في مخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في الربع الأول من العام الجاري، 61 حالة، بقيمة 8,167مليون درهم.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: نتقدم باستمرار في تطوير أدائنا في التصدي للبضائع المقلدة، ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية المعنية، وعبر التنسيق الدائم مع أصحاب العلامات التجارية، وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي 337 حالة نزاع، بقيمة تقديرية 40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً بقيمة 33.4 مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً بقيمة 10.8 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير 190 علامة تجارية خلال 2019 بنحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84%.