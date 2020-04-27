شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» يضاعف مبيعات ومعدلات استخدام الألعـاب الإلكـترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

حصدت شركات الألعاب الإلكترونية والفيديو فوائد كبرى، بسبب فيروس كورونا، محققة طلباً ومبيعات قياسية ومعدلات نمو توازي سنوات، بسبب قرارات العزل المنزلي، والعمل عن بعد في العالم، وفقاً لخبراء في القطاع. ويقول الخبراء، إنه ومنذ ظهور الفيروس باتت هذه الألعاب ملاذاً أول، حول العالم للقضاء على الملل المنزلي، أو بغرض الترفيه والتسلية لتمضية الوقت.

وأضاف الخبراء، أن مبيعات الألعاب الإلكترونية والفيديوهات والتطبيقات تضاعفت مئات المرات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، كما أنها مرشحة لطفرات أخرى، حال استمرت الضغوط من فيروس «كورونا المستجد». وأوضحوا أن الانتشار الواسع للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة وسرعات الإنترنت العالية في الإمارات، قد شجعت أغلبية المستخدمين على ممارسة الألعاب عبر هذه الأجهزة التي تفوق ممارستها على أجهزة التلفزيون.

الشباب الأعلى طلباً

قال هاني صوان، مدير تطوير الأعمال، هايبر إكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة هايبر إكس: وفقاً للإحصاءات الصادرة عن شركة استراتيجي آند، فإن حجم سوق الخليج في مجال الألعاب الإلكترونية قد يصل إلى 3.01 مليار درهم، (821 مليون دولار)، عام 2021، أي بزيادة تصل إلى أكثر من 771.37 مليون درهم، (130 مليون دولار) عن عام 2017، ونظراً للظروف الراهنة، ومع بقاء الجميع في منازلهم، فمن المتوقع أن تسجل سوق الإمارات والمنطقة معدلات نمو أعلى في ظل الطلب المتزايد على المنتجات والألعاب الإلكترونية.

وأضاف صوان، أن دولة الإمارات ودول المنطقة بشكل عام تتمتع بكون ربع التعداد السكاني فيها تقريباً من فئة عمرية بين 15 إلى 29 سنة، ما يجعل سوق الألعاب الإلكترونية فيها مزدهراً بشدة، وحتى قبل سريان العزل المنزلي بسبب فيروس (كوفيد 19).

بدوره، قال متحدث باسم شركة «تنسنت جيمز»، فضل عدم ذكر اسمه: أصبحت إمكانات قطاع الألعاب أضخم من أي وقت مضى، حيث ساهم التبني العالمي للهواتف الذكية بجعل الألعاب متاحة لعدد أكبر من السكان. وأضاف، ووفقاً لشركة الأبحاث Newzoo، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 6.01 مليار دولار بحلول عام 2021، فيما يُتوقع أن تصل إيرادات الألعاب حول العالم إلى 189.6 مليار دولار، بحلول عام 2022.

وقال: يعد قطاع الألعاب الإلكترونية اليوم قطاعاً متعدد القنوات، والأوجه، حيث يمكن الوصول إلى الألعاب القائمة على السحابة عبر المنصات والأجهزة المختلفة التي وحّدت اللاعبين عبر مختلف البلدان والخلفيات الثقافية.

سوق عالمي ضخم

توقع تقرير شركة Newzoo، لأبحاث سوق وتحليلات الألعاب الإلكترونية، أن يصل إجمالي السوق العالمية، والتي تشمل إيرادات الألعاب من جميع المنصات بما فيها ألعاب الموبايل والكونسول وألعاب الكمبيوتر، إلى 148.8 مليار دولار في 2019.

وذكر التقرير أن اللاعبين أنفقوا أكثر من 150 مليار دولار على الألعاب في 2019 بزيادة 10% عن 2018 وكانت أكثر الألعاب المشغلة على مستوى العالم خلال 2019 هي: «بابجي موبايل»، و«كاندي كراش»، و«أونر أوف كينج».

وكشف التقرير، أن شركة «تينسينت» الصينية المتخصصة بمجال الإنترنت والألعاب، تعتبر الأعلى عالمياً في عائدات ألعاب الفيديو، تليها شركات: «سوني»، و«مايكروسوفت»، و«أبل»، و«أكتيفيشن»، وشركتي «إي ايه»، و«ناينتيندو».

ساعات استخدام طويلة

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ووفقاً لتقرير مؤسسة WE ARE SOCIAL الصادر في يناير/ كانون الثاني 2020، يقوم 4 من كل 5 مستخدمين للإنترنت في العالم تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عاماً، بتشغيل ألعاب الفيديو كل شهر، بما يعادل 3.6 مليار شخص، لعدة أسباب، منها أن أغلب الألعاب أصبحت متاحة على الهواتف المحمولة، وبكفاءة أكبر، ومساحة أقل.

ويستخدم أغلب الأشخاص الهواتف الذكية لتشغيل الألعاب (69% من جميع مستخدمي الإنترنت)، ولكن 25% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون أجهزة الكونسول المخصصة للألعاب مثل (xbox/wii/ps3).

ويقضي الشخص ما معدله عالمياً 70 دقيقة يومياً، في ممارسة الألعاب الإلكترونية، ولكن يرتفع هذا إلى أكثر من 90 دقيقة يومياً في تايلاند، والفلبين، والمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للتقرير جاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً، والثالثة عالمياً في 2019 للوقت الذي يقضى يومياً على أجهزة اللعب بزمان قدره ساعة و33 دقيقة يومياً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة ثم مصر بالمرتبة العاشرة عالمياً.

إقبال كبير

من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بمبيعات الأجهزة المتخصصة بممارسة الألعاب الإلكترونية، قال بانكاج كومار، رئيس قسم التجزئة في أومني شانيل لدى مجموعة جمبو للإلكترونيات: إن سوق الكمبيوتر المحمول للألعاب والكمبيوتر الشخصي للألعاب يشهد نمواً قوياً خلال الفترة الحالية، كما أطلقنا عرضاً لاستبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة بأخرى جديدة.

وأضاف كومار، يتوقع أن يشهد السوق طلباً متنامياً في قطاع وحدات تحكم الألعاب؛ لا سيما في ظل التوقعات بإطلاق جهاز «بلاي ستيشن 5» بحلول نهاية العام، إضافة إلى تنامي حجم الطلب على أجهزة الألعاب الأكسسوارات الأخرى.

وحول المنتجات الأكثر مبيعاً في فئة الألعاب والفئات العمرية الأكثر طلباً، أشار كومار إلى أن جهاز «بلاي ستيشن 4» لا يزال يتصدر المبيعات في قطاع وحدات تحكم الألعاب، ونشهد أيضاً العديد من الألعاب الموجهة للعائلات، مثل «كراش تيم ريسنج» التي تجذب الآباء والأطفال معاً؛ وهذا خير دليل على كسر الحواجز العمرية.

قواعد سوق العمل

قالت منى عيسى، رئيس قنوات التوزيع في شركة «إتش بي إيه» في المنطقة وإفريقيا: تعمل الأتمتة والمنصات الرقمية والابتكارات الجديدة على تغيير البنية التحتية لممارسة الأعمال، وسيساعد فهم أصحاب القرار ورواد الأعمال والموظفين لهذه المتغيرات على التقدم والتخطيط للمستقبل.

وأضافت، حدث تحول كبير في طبيعة العمل بسبب فيروس «كوفيد-»19 والتي دفعت بالشركات باعتماد طريقة العمل عن بعد، أو من المنزل، وبفضل البنية التحتية التكنولوجية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والدعم الحكومي طوال الفترة الماضية لعلميات التحول الرقمي، سهل على الشركات كثيراً هذا الانتقال.

وتؤكد عيسى أن التحولات التكنولوجية دائماً ما تخلق وظائف جديدة لم تكن موجودة في السابق، وهو ما نشهده اليوم من تحول في أماكن العمل، وطبيعته، لذا على كل الباحثين عن الوظائف أن يستفيدوا من الفرص المستقبلية، ومن المهم كذلك للباحثين عن الوظائف استخدام التقنيات الحديثة لمنفعتهم، وتعلم سبل استخدام الأدوات والموارد الحديثة بصورة مستمرة.

وتشير عيسى إلى أنه بعد ظهور «كوفيد 19» فقد تغيرت قواعد اللعبة، وأصبح من الضروري على المؤسسات والشركات التحول إلى التقنيات لضمان استمرارية أعمالها، وبنجاح، إلى جانب ذلك تواجه بعض الشركات تحديات رقمية بسبب نقص الموارد، ونقص التدريب.