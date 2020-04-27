60 % نمو مستخدمي القنوات الرقمية في «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني أن نسبة تزيد على 70% من قاعدة عملائه أصبحت اليوم تزاول نشاطها عبر منصته الرقمية التي حازت الجوائز «سمارت بيزنس»، وعبر بوابته الرقمية الرائدة «سمارت تريد»، وذلك في ضوء حرص الشركات على الالتزام بتوجيهات البقاء في المنزل (#خلك_في_البيت).

وشهد قسم الخدمات المصرفية للشركات نمواً ملحوظاً بنسبة 60% عن الشهر السابق في معدلات اعتماد القنوات الرقمية نتيجة لإقبال عملاء المعاملات المصرفية الحاليين والجدد على استخدام القنوات الرقمية لإدارة معاملاتهم النقدية المتواصلة وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بإدارة النقد والتمويل التجاري. وأعلن البنك أيضاً أن 96% من مدفوعات القسم تجري الآن معالجتها عبر القنوات الرقمية، وتعد المدفوعات عبر «سمارت بيزنس» وخدمات «سمارت تريد» وخدمة إيداع الشيكات عن بُعد، أبرز ثلاث خدمات يستفيد منها العملاء.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: تأتي الخدمات المصرفية المبتكرة التي نوفرها لعملائنا من الشركات انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن الابتكار الرقمي يجب أن يعود بفوائد ملموسة على أعمال عملائنا عبر دعم أهدافهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتهم.