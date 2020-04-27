«العربيـة» تنقـل المواطنيـن مجانـاً مـن باكستـان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت «العربية للطيران» عن تسيير رحلات عودة جديدة بين باكستان ودولة الإمارات لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً، حيث قامت الشركة بتسيير رحلتين خاصتين بين مدينتي لاهور وملتان في باكستان ومطار الشارقة الدولي بتاريخ 24 و25 إبريل.
وتؤكد العربية للطيران التزامها إعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير رحلات العودة الإضافية، وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد. وتسيّر الشركة حالياً مجموعة من الرحلات الخاصة للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى عدة وجهات.
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