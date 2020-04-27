«الدار» تنجز 3 أبراج في «ذا بردجز» وتبدأ تسليم «ياس إيكرز»

أعلنت شركة الدار العقارية أمس عن إنجازات عديدة في مشاريعها قيد الإنشاء في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، حيث بدأت عملية تسليم الوحدات في مشروع «ذا بردجز» عقب الانتهاء من بناء أول ثلاثة أبراج مؤلفة من 636 شقة، في جزيرة الريم بينما تستمر أعمال البناء والتشييد في الأبراج الثلاثة الأخرى. وسيضم هذا المشروع متاجر مؤقتة ومقهى ومساحات خارجية مخصصة لممارسة الرياضة لتوفير نمط حياة عصري وحيوي لسكانها. وأحرزت شركة الدار في جزيرة الريم كذلك تقدماً ملحوظاً في مشروع «ريفلكشن» السكني حيث شارفت على إنجاز نحو 25% من المشروع.

تواصل الشركة تحقيق تقدم في مشاريعها بجزيرة ياس، إذ بدأت بتسليم الوحدات للعملاء في أول منطقتين من «ياس إيكرز»، الذي يضم ملعباً للجولف وفللاً ووحدات تاون هاوس مطلّة على الواجهة المائية. ويجري حالياً الانتهاء من أعمال التركيب النهائية في المنطقة (D) مع التركيز على تهيئة أعمال الطرق.

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وقد أنجزت الدار تقدماً كبيراً في تطوير مشروعها «وترز أج»، الذي يقع في قلب جزيرة ياس ويتكون 13 مبنىً سكنياً يضم وحدات سكنية تتراوح بين استوديوهات وشقق مؤلفة من غرفة نوم وحتى ثلاث غرف. وفي مشروع «ليا»، ركّزت الشركة على تنفيذ الأعمال الخاصة بالمسح العام وتجهيز الأراضي وإنشاء شبكات الصرف الصحي والتي تغطي 238 قطعة أرض.

وقال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: نتطلع إلى تسليم المزيد من وحدات المنازل الجديدة لعملائنا خلال الفترة القادمة. وتلتزم الدار بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين في مواقع مشاريعها التطويرية، تماشياً مع التوجيهات الحكومية، كما أنها تعمل بشكل وثيق مع جميع مقاوليها ومورديها لضمان تطبيق كافة الإرشادات والحفاظ على سلامة الجميع. وتواصل الدار العقارية إحراز تقدم ملحوظ في مشروع «الريمان» بمنطقة الشامخة، بعد أن أكملت 25% من الأعمال التطويرية. وقد حصلت الدار على موافقات التصميم المبدئية في مشروع «الريمان 2» المخصص للمواطنين.وفي مشروع «الغدير»، أنجزت شركة الدار 50% من المشروع بعد أن انتهت من وضع أساسات البناء لجميع الوحدات بالكامل.