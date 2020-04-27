شكرا لقرائتكم خبر عن «دويتشه» يرفض كشف معاملات ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف خطاب اطلعت عليه (رويترز) أن «دويتشه بنك» رفض طلباً من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على معلومات بشأن معاملات أجراها البنك الألماني، مع الرئيس دونالد ترامب، وأسرته، في الآونة الأخيرة. وطلب 4 من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، بقيادة إليزابيث وارن، هذا الشهر، تفاصيل من كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي ل«دويتشه بنك» بشأن معاملات البنك هذا العام مع ترامب، وشركات أسرته. (رويترز)

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