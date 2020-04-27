«دبي المالي العالمي» يتبنى أطراً جديدة لحماية الشركات والموظفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف مركز دبي المالي العالمي أن القرار رقم (4) لسنة 2020 للمركز، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 21 إبريل الجاري، وحتى 31 يوليو المقبل، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وبموجب القرار ستتمكن الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال خلال أوقات الطوارئ تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة، سواء كانت مدفوعة، أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد التواجد في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بعد من دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لا يمكننا أن نقلل من التداعيات التي قد يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الشركات، ونحن مسؤولون تجاه توفير كل السبل الممكنة للتخفيف من تأثيراته، حيث يمكننا هذا القرار في مركز دبي المالي العالمي من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها بطريقة عملية تساعدهم على الاستمرار في وجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة».

وأضاف كاظم: «لقد اضطرت العديد من الإدارات التنفيذية العليا على مستوى المركز المالي لاتخاذ قرارات صعبة بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال، وحمايتها، بينما يأتي هذا القرار لمساعدة صناع القرار على تقييم الوضع بشكل فاعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأعمال ونموها خلال هذه الفترة غير المسبوقة».