متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ينعقد مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» في 29 إبريل/ نيسان، للنظر والموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الأول من العام الجاري.

* أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» عن تقرير الاستدامة لعام 2019 الذي يظهر جهود الشركة في بناء عمل مستدام عنصراً رئيسياً للنمو المتسارع.

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* وافقت الجمعة العمومية لشركة «يونيكاي للأغذية» على استمرارية الشركة في نشاطها بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها حتى اجتماع الجمعية التالي. ووافقت أيضاً خلال اجتماعها على القيمة التقريبية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2020. وأعلنت الشركة عن انتخاب مانع محمد سعيد الملا، رئيساً لمجلس إدارتها، كما تم أيضاً انتخاب أسامة إبراهيم أحمد صديقي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «جلفا للمياه»، على زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون درهم، إلى 40 مليون درهم عن طريق إصدار 10 ملايين سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وتفويض مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن، وأقرت«العمومية» أيضاً، زيادة رأس المال المصرح به من 40 مليون درهم إلى 80 مليون درهم، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال المصدر، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

* دعا مجلس إدارة «داماك العقارية» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً يوم 14 مايو/ أيار المقبل، لمناقشة مواضيع عدة، بينها تعديل المادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.