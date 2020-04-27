منصة رقمية لمقارنة أسعــار خـدمــات الاتصـــالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كشفت دراسة حديثة أعدتها منصة «علاء الدين لايف» Aladdin.Life الرقمية أن 20٪ فقط من عملاء خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات يعتقدون بأنهم يشتركون في باقة مناسبة لهم، في حين يعتقد 70% من عينة الدراسة أنه يمكنهم توفير المال من خلال الانتقال إلى باقة أخرى تناسب احتياجاتهم، فيما أشار 70% إلى أنهم لم يتحولوا إلى الباقات المناسبة إما لأنهم لا يعرفون الخيارات المتوفرة أو يعتقدون أن التحويل من باقة لأخرى عملية صعبة.

وبالمناسبة، قال عثمان سلطان، رئيس مجلس إدارة «علاء الدين» خلال مؤتمر عبر الانترنت أمس الأحد للإعلان عن إطلاق منصة «علاء الدين لايف» لأول مرة في الإمارات: تم عرض منصة «علاء الدين» على الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بالقطاع، والتي رحبت بدورها بالمشروع، كونه يتعلق بتقديم عروض وأسعار مشغلي الاتصالات بشفافية لمشتركي خدمات الاتصالات في الدولة، كما يتم التشاور مع شركتي «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» لطرح عروض وباقات كلتا الشركتين عبر المنصة، التي توفر أسعار أكثر من 1000 باقة للهواتف المحمولة وأكثر من 1500 برنامج تقسيط للأجهزة عبر مشغلي الخدمات في دولة الإمارات.

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وأوضح سلطان أن المنصة الرقمية باعتبارها مشروعاً ناشئاً تستهدف الحصول على تمويل مالي من قبل المستثمرين أو صناديق التمويل المهتمة بمثل هذه المشاريع الجديدة، كما أن المنصة لديها خطة للتوسع في السعودية ومصر والأردن وعدد من دول المنطقة لاحقاً.

أضاف أن المنصة تقوم بمقارنة فورية لنمط الاستخدام الأساسي مع العشرات بل المئات من باقات الأسعار التي يقدمها مزودو خدمات الاتصال في الإمارات، كما تعد سوقاً إلكترونياً يوفر ميزة التسوق أو الحجز عبر الإنترنت ثم إتمام المعاملة في مراكز خدمات الاتصال بالدولة.