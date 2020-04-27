«واحة دبي للسيليكون» تنجز نفق التعقيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت شعار «سلامتكم أولويتنا» أنجزت سلطة واحة دبي للسيليكون تطوير «نفق التطهير» للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وقاطني الواحة ومجتمعها، وذلك تماشياً مع «برنامج التعقيم الوطني» والإجراءات الوقائية التي تطبقها دبي لضمان صحة العاملين في القطاعات الحيوية وتعزيز سلامة المجتمع.

ويوفر نفق التعقيم الخدمة للكوادر عند بدء الدوام وفي نهايته وقبل زيارة أي عميل لإجراء أعمال الصيانة وذلك للحفاظ على معايير الصحة والسلامة وحماية موظفي واحة دبي السيليكون وعمال الشركات المتعاونة معها.

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ويستفيد من نفق التطهير موظفو إدارة العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون إضافة إلى كافة عمال الشركات المستخدمة من قبل سلطة الواحة، حيث يرش النفق الرذاذ المعقم لتطهير الملابس والمعدات الواقية باستخدام أجهزة ومواد مطهرة آمنة وصديقة للبيئة، متوافقة مع الإرشادات الفنية التي أصدرتها بلدية دبي بشأن عمليات التنظيف والتعقيم.

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي - للشؤون الهندسية والمدن الذكية ورئيس فريق إدارة الأزمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: قمنا في سلطة واحة دبي للسيليكون بتطوير «نفق التطهير» لأن حماية وسلامة موظفينا وعملائنا وقاطني الواحة والمجتمع تأتي في مقدمة أولوياتنا. ويستفيد من نفق التطهير موظفونا في إدارة العمليات والخدمات إضافة إلى كافه عمال الشركات المستخدمة من قبل سلطة الواحة، حيث يقوم النفق بتعقيم ملابسهم وتجهيزاتهم الوقائية باستخدام أجهزة ومواد مطهرة آمنة وصديقة للبيئة لحمايتهم وحماية المجتمع ككل.

وبدأت سلطة واحة دبي للسيليكون في 12 مارس بعمليات تعقيم شامل للشوارع والحدائق ومراكز التسوق والأماكن العامة والمجمعات السكنية والتجارية في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، التي تضم ما يزيد على 77 ألف نسمة.